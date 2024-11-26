«Работа.ру»: треть россиян имеют дружеские отношения с коллегами

Каждый третий россиянин сообщил, что встретил на работе не только коллег, но и отличных приятелей. При этом 67% респондентов обсуждают с напарниками лишь трудовые вопросы, передает Life со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».
По данным исследования, 54% опрошенных заявил, что крепкие отношения строятся за счет совместной деятельности, еще 53% отметили важность общих интересов вне рабочего времени, 40% особое значение придают продолжительности знакомства.
Встречам с приятелями с работы по выходным отдают предпочтение 42% участников опроса, еще 36% выбирают переписки с друзьями. Лишь 8% дружат семьями и отправляются в совместные путешествия. Еще 15% встречаются только на работе.
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