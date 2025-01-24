«Работа.ру»: студент может заработать до 216 тыс. рублей на позиции курьера

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий для студентов. Результаты работы опубликовал RT.
Так, в Санкт-Петербурге курьеру предлагается зарплата до 216 тысяч рублей. Сотрудник должен будет доставлять готовые и оплаченные заказы до квартир клиентов. Работодатель предоставляет форму и транспортное средство, гарантирует ежедневный доход, гибкий график и бонусы.
Специалисту онлайн-чата в Москве обещают от 120 до 150 тысяч рублей. Работнику предстоит отвечать на вопросы пользователей и оказывать им помощь. От кандидата требуют развитые коммуникативные способности и желание учиться новому.
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