«Работа.ру»: студент может заработать до 216 тыс. рублей на позиции курьера

Так, в Санкт-Петербурге курьеру предлагается зарплата до 216 тысяч рублей. Сотрудник должен будет доставлять готовые и оплаченные заказы до квартир клиентов. Работодатель предоставляет форму и транспортное средство, гарантирует ежедневный доход, гибкий график и бонусы.

Специалисту онлайн-чата в Москве обещают от 120 до 150 тысяч рублей. Работнику предстоит отвечать на вопросы пользователей и оказывать им помощь. От кандидата требуют развитые коммуникативные способности и желание учиться новому.