«Работа.ру»: российские работодатели назвали деньги лучшей мотивацией для сотрудников | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:26 «Работа.ру»: российские работодатели назвали деньги лучшей мотивацией для сотрудников

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Более 82% российских работодателей считают, что именно регулярный пересмотр уровня зарплат больше всего мотивирует сотрудников. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и СберПодбор.

Около 61% опрошенных работников мотивируют регулярные премии. Еще 48% респондентов признались, что важным фактором считают возможность добровольного медицинского страхования, 36% — активную корпоративную жизнь для сотрудников.

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Кроме того, немаловажными для опрошенных оказались предоставление питания в офисе, оплата обучения, компенсация проезда до работы и подарки за достижения.