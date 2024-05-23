«Работа.ру»: россияне хотели бы получать от 143 тысяч рублей в месяц

Россияне, живущие в разных регионах страны, хотели бы в среднем получать от 143 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Самые большие запросы у жителей Москвы и Московской области — они хотели бы получать не меньше 196 тысяч рублей. Петербуржцы рассчитывают на 138 тысяч рублей в месяц, нижегородцы претендуют на 158 тысяч рублей, свердловчане — на 131 тысячу рублей.

Отмечается, что жителям Республики Башкортостан хватило бы 87 тысяч рублей в месяц, а волгоградцам — 83 тысяч.