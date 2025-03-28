Почти половина (47%) соискателей приходят на собеседования, проявляя полное безразличие к будущим обязанностям. Это одна из наиболее распространенных ошибок, замеченных работодателями, сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Следующей выявленной ошибкой, допущенной 45% кандидатов, стало отсутствие подготовки к интервью: они не изучили деятельность компании и особенности предлагаемой должности. Наниматели также обратили внимание на негативный отзыв о предыдущем месте работы или руководителе, который озвучивали 42% соискателей. Опоздания на собеседования допустили 27% претендентов.

Трудности с ответами на вопросы о профессиональных достижениях испытали 17% кандидатов, что вызвало сомнения у рекрутеров. Неподобающий внешний вид стал проблемой для 16% соискателей. Еще одной частой ошибкой было чрезмерное обсуждение личных увлечений и жизни вместо беседы о профессиональной компетенции, что отметили 9% участников.