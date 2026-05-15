«Работа.ру»: отказ сотрудника подписать приказ об увольнении не мешает расторгнуть трудовой договор

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT разъяснила, что отказ сотрудника подписать приказ об увольнении не делает само увольнение незаконным.

Согласно статье 84.1 Трудового кодекса России, работодатель обязан составить приказ и показать его сотруднику под подпись. Если сотрудник отказывается подписывать, это не мешает расторгнуть трудовой договор — главное, чтобы все было оформлено правильно и работник был предупрежден.

Однако отсутствие подписи может создать риск для работодателя. Если сотрудник заявит в суде, что его не знакомили с приказом, суд может признать увольнение незаконным и восстановить сотрудника в должности.

В таком случае рекомендуется пригласить руководителя и двух свидетелей. При них еще раз предложить сотруднику ознакомиться с приказом. Если снова будет отказ, то согласно правилам статьи 193 Трудового кодекса России следует составить акт, в котором указать дату и номер приказа, который сотрудник не хочет подписывать, кто входит в комиссию, что именно произошло, подписи всех членов комиссии и количество экземпляров акта.

После этого сотруднику предлагают подписать сам акт. Если он отказывается и здесь, делают об этом отметку и заверяют подписями свидетелей.