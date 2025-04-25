«Работа.ру»: каждый десятый россиянин назвал идеальными коллегами Львов и Рыб

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование, чтобы узнать, какие знаки зодиака россияне считают идеальными для работы. Результаты опроса есть в распоряжении RT .

Согласно опросу, почти каждый десятый респондент назвал идеальными коллегами Львов и Рыб (9% голосов). Тельцы, Весы, Скорпионы и Стрельцы получили по 8% голосов. Овны, Близнецы, Девы и Козероги набрали по 7% предпочтений опрошенных. Водолеи и Раки получили меньше всего голосов — 6 и 4% соответственно.

При этом 54% опрошенных заявили, что не верят в астрологические характеристики. Идеальный коллега, по мнению участников опроса, это профессионал (76%), честный человек (65%) и хороший друг (62%). Чувство юмора (54%) и готовность помочь (46%) тоже в списке важных качеств идеального коллеги.