«Работа.ру» и «СберМаркетинг»: четверть россиян признались, что их ничего не вдохновляет в работе

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберМаркетинг» провели опрос среди россиян. Респонденты рассказали, какие источники вдохновения они находят в своей работе. Результаты исследования опубликовали «Известия».
Так, 42% опрошенных воодушевляет, когда их трудовая деятельность приносит пользу общественности. Еще 38% участников отметили, что им нравится возможность обучения и развития в своей профессии. Выделили взаимодействие в команде 29%.
А вот четверть респондентов признались, что не видят в работе вдохновляющих факторов. По словам 18%, рабочие процессы редко влияют на чувство счастья и благополучия, добавила «Свободная пресса».
Баранец раскрыл возможный сценарий третьей мировой войны
Движение по путепроводу в Малых Вяземах откроют в декабре 2024 года
Школьники Ногинска вошли в десятку лучших на областной олимпиаде по праву
«Сложный процесс». Песков — об обсуждении мирного договора России и Японии
РЭО: более 27 тонн отходов за два года отправили на переработку жители поселка в Ярославской области
Урок краеведения под классическую музыку провели в Электроуглях
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте