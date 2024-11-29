«Работа.ру» и «СберМаркетинг»: четверть россиян признались, что их ничего не вдохновляет в работе

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберМаркетинг» провели опрос среди россиян. Респонденты рассказали, какие источники вдохновения они находят в своей работе. Результаты исследования опубликовали « Известия ».

Так, 42% опрошенных воодушевляет, когда их трудовая деятельность приносит пользу общественности. Еще 38% участников отметили, что им нравится возможность обучения и развития в своей профессии. Выделили взаимодействие в команде 29%.

А вот четверть респондентов признались, что не видят в работе вдохновляющих факторов. По словам 18%, рабочие процессы редко влияют на чувство счастья и благополучия, добавила «Свободная пресса».