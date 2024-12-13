«Работа.ру»: если зарплата выпадает на период с 1 по 8 января, деньги приходят не позднее 28 декабря

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT рассказала, как наниматели рассчитывают сотрудников в декабре.

По словам эксперта, при совпадении даты выдачи аванса или зарплаты с выходным оплата производится в будний день перед обозначенным числом.

«В этом году первый нерабочий день приходится на 29 декабря, поэтому аванс за последний месяц 2024-го должен был выплачен не позднее 28-го числа», — отметила специалист.

Если оплата труда за вторую половину декабря выпадает на период с 1 по 8 января, деньги должны начислить не позднее 28 декабря.

Следующая выплата поступит уже ближе к концу января, предупредила Санина.