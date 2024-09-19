«Работа.ру»: большинство россиян испытывают стресс при поиске работы

Согласно результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и СберПодбор, большая часть опрошенных (83%) испытывает стресс в процессе поиска новой работы. Об этом сообщил RT .

Среди них 57% заявили, что испытывают стресс постоянно, в то время как 26% замечают его у себя лишь иногда. Лишь 17% респондентов утверждают, что не сталкиваются с тревогой в этом процессе.

Наиболее частой причиной стресса среди тех, кто его испытывает, стала неопределенность результатов поиска и ожидание откликов от работодателей — ее указали 64% участников опроса.

Половина респондентов (50%) отметили давление, связанное с финансовыми затруднениями и необходимостью оплачивать счета при отсутствии стабильного дохода. Около 48% высказали беспокойство по поводу выбора места работы, в то время как 47% выразили сомнения относительно своих навыков и квалификаций.

Также 43% участников испытывают стресс из-за подготовки к собеседованиям и необходимости отвечать на сложные вопросы. Более трети (37%) респондентов испытывают страх перед будущим и необходимостью принимать важные карьерные решения.