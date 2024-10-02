«Работа.ру»: больше всего предложений с окладом более 100 тысяч рублей в Москве и Петербурге

Аналитики сервиса «Работа.ру» изучили свыше 150 тысяч вакансий, опубликованных с января по август 2024 года, чтобы определить, какие отрасли и регионы имеют наибольшую долю предложений с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Об этом сообщил RT .

Лидером среди регионов стал Москва, где 25% вакансий предлагают такие оклады, на втором месте находится Московская область с 13%. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 10%. В пятерку также вошли Свердловская область и Краснодарский край, каждый регион имеет по 3%.

По данным аналитиков, в столице чаще всего работники без опыта могут рассчитывать на зарплату более 100 тысяч рублей (25% таких предложений). Также 13% вакансий с высокими окладами относятся к сфере транспорта и логистики. Третье место занимает торговля, на которую приходится 12% предложений с высокими заработками.



В строительстве насчитывается 10% вакансий с возможным окладом свыше 100 тысяч рублей, а в сфере услуг — 8%, как сообщают специалисты.