«Работа.ру»: более 70% россиян заявили о необходимости трех выходных в неделю

Согласно данным платформ «Работа.ру» и «Подработка», 74% россиян заявили о потребности в трех выходных днях каждую неделю. Результатами исследования поделился RT.
Еще 18% россиян удовлетворены своим графиком и считают, что текущего количества выходных им вполне достаточно. Лишь 3% участников опроса уверены, что в производственном календаре слишком много выходных и праздничных дней.
Еще 79% респондентов сообщили о нехватке свободных дней и уточнили, какое количество выходных они считают оптимальным. Всего для 1% достаточен лишь один выходной день, 17% предпочли бы два. Большое число респондентов (74%) выбрали три выходных дня, в то время как 8% участников опроса заявили о необходимости иметь более трех дней отдыха в неделю.
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