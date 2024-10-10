«Работа.ру»: более 70% россиян заявили о необходимости трех выходных в неделю

Еще 18% россиян удовлетворены своим графиком и считают, что текущего количества выходных им вполне достаточно. Лишь 3% участников опроса уверены, что в производственном календаре слишком много выходных и праздничных дней.



Еще 79% респондентов сообщили о нехватке свободных дней и уточнили, какое количество выходных они считают оптимальным. Всего для 1% достаточен лишь один выходной день, 17% предпочли бы два. Большое число респондентов (74%) выбрали три выходных дня, в то время как 8% участников опроса заявили о необходимости иметь более трех дней отдыха в неделю.