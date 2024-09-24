«Работа.ру»: более 70% россиян поддерживают сокращение рабочего дня

По результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка», 72% россиян выразили желание завершать свой рабочий день раньше, чтобы заниматься личными делами. Об этом сообщил Life.
Данные исследования показывают, что 8% опрошенных хотят уйти с работы всего на 15 минут раньше, 10% — на полчаса. При этом 30% предпочли бы закончить работу на час раньше, 10% — на два часа, а 4% — на три часа.
Кроме того, 11% респондентов готовы отказаться от более чем трех часов рабочего времени. Однако 28% участников опроса выступают против сокращения рабочего дня и предпочитают придерживаться традиционного графика.
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