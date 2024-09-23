«Работа.ру»: более 70% россиян готовы тратить личное время на свое образование
Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 76% россиян готовы посвящать личное время своему образованию. Результаты опроса опубликовала «Газета.ru».
Большинство респондентов (40%) отметили, что способны тратить на обучение два-три часа в день. Лишь 13% заявили о возможности заниматься пять часов.
Лидером в рейтинге самых эффективных форматов получения знаний оказались онлайн-лекции и вебинары. Некоторые обращаются к книгам по специальности и блогам.
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