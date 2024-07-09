«Работа.ру»: 69% бизнесменов считают, что присутствие начальника повышает эффективность труда

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди более чем 400 представителей бизнеса. У предпринимателей узнали мнение по вопросу влияния присутствия начальника на эффективность труда, сообщил RT.

Так, 69% респондентов считают, что находящийся на рабочем месте руководитель повышает результативность сотрудников. В такой ситуации он способен осуществлять контроль и оказывать помощь, отметили опрошенные.

Противоположную точку зрения высказали 6% участников. Половина из них указали на чувство некоторого давления, которое появляется под надзором начальника.

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