«Работа.ру»: 69% бизнесменов считают, что присутствие начальника повышает эффективность труда

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди более чем 400 представителей бизнеса. У предпринимателей узнали мнение по вопросу влияния присутствия начальника на эффективность труда, сообщил RT .

Так, 69% респондентов считают, что находящийся на рабочем месте руководитель повышает результативность сотрудников. В такой ситуации он способен осуществлять контроль и оказывать помощь, отметили опрошенные.

Противоположную точку зрения высказали 6% участников. Половина из них указали на чувство некоторого давления, которое появляется под надзором начальника.