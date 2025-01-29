«Работа.ру»: 45% россиян раздражает, когда руководство игнорирует аргументы

Исследование, проведенное аналитиками сервиса «Работа.ру», выявило высокий уровень раздражения на рабочем месте среди россиян. Результаты опроса показали, что треть респондентов часто испытывают чувство раздражения на работе, реже сталкиваются с этим состоянием 55% опрошенных, а 11% участников совсем не знают, что такое раздражение. Об этом написал RT .

Основными источниками раздражения для 45% респондентов являются ситуации, когда руководство игнорирует аргументы в дискуссиях. 36% опрошенных часто раздражаются из-за большого количества отчетов и задач, которые можно было бы упростить. Третьей по значимости причиной раздражения является избыточное количество встреч и телефонных звонков (25%).

Неудовлетворенность из-за невозможности уйти в отпуск в нужное время вызывает раздражение у 24% участников. Шум от коллег раздражает 21% респондентов, а необходимость поддерживать разговоры с коллегами — 16%. Стремление избежать участия в офисной жизни раздражает 15% опрошенных.