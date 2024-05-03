«Работа.ру»: 35% россиян чаще всего берут отгул с работы из-за необходимости присмотреть за детьми | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:30 «Работа.ру»: 35% россиян чаще всего берут отгул с работы из-за необходимости присмотреть за детьми

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Более 35% россиян признались, что чаще всего берут отгул с работы из-за необходимости присмотреть за детьми. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Около 34% соотечественников отпрашиваются с работы, чтобы сходить к врачу, еще 29% — из-за плохого самочувствия. Каждый четвертый сотрудник берет отгул для посещения МФЦ, банков и других госорганизаций.

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При этом для 10% россиян поводом отпроситься с работы нередко становится хорошая погода. Они проводят время на прогулке или едут на дачу.