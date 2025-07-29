«Работа.ру»: 29% россиян считают ошибкой отсутствие просьб о повышении зарплаты

Большинство россиян (72%) признались, что допускали ошибки в профессиональной сфере. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Наиболее распространенной ошибкой стала боязнь изменений: 56% респондентов не решались сменить работу или сферу деятельности, а также переехать. Еще 35% опрошенных считают оплошностью длительный период работы на одном месте, а 31% признались, что долго не могли определить свои карьерные цели.

Кроме того, 29% участников сожалеют об отсутствии активных просьб по повышению зарплаты. Еще 25% отметили, что их промахом стало отсутствие необходимого образования для карьерного роста.