«Работа.ру»: 15% опрошенных россиян считают бухгалтеров самыми вредными коллегами

Аналитики сервиса «Работа.ру» узнали у россиян, с какими коллегами им труднее всего общаться. Результаты исследования опубликовал Life.

Так, 15% респондентов заявили, что серьезные сложности вызывает взаимодействие с бухгалтерами и финансовыми специалистами. Большинство указанных участников — сотрудники IT-отрасли и образования.

В рейтинг самых «вредных» коллег также попали представители службы безопасности, юристы, менеджеры по продажам и персоналу.

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