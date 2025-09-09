Работающий под видом гаража частный морг нашли в Ленобласти

Выставивший на продажу гараж в Кингисеппе владелец случайно сдал соседа, открывшего в соседнем боксе частный морг. Это следует из данных объявления на онлайн-сервисе.

Автор объявления уточнил, что гаражный кооператив находится рядом с жилым комплексом «Ямбург».

«Все рядом и очень удобно, особенно для жителей ЖК „Ямбург“: жилые дома, АЗС, ритуал», — указали в объявлении.

Владелец пояснил, что в соседнем гараже с общей стенкой находится частный морг, где умерших готовят к захоронению, а после организуют погребение.

Специализирующийся на расследовании ритуального бизнеса журналист Иван Голунов заявил, что стоящий рядом с гаражами фургон принадлежит ООО «Похоронный дом № 1», которым владеет арестованный за дачу взятки предприниматель Арслан Эльсалиев.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, бизнесмен заплатил 195 тысяч рублей заместителю начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы за общее покровительство и предоставление в пользование нежилого помещения в Токсове.

По данным Голунова, именно в этом населенном пункте в 2024 году нашли контейнер компании «Лотос», принадлежавшей Эльсалиеву, с 68 неучтенными трупами.

На момент написания материала объявление о продаже соседствующего с частным моргом гаража администрация площадки удалила.

В конце августа полиция штата Колорадо обнаружила в частном морге тайное помещение, где хранились разлагающиеся трупы. В ходе расследования выяснилось, что коронер на протяжении 15 лет выдавал родственникам покойников фальшивый прах, а тела хранил в подсобке.