Авито и АНО «Национальные приоритеты» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Совместными усилиями стороны планируют поддерживать нацпроекты, бороться с кадровым дефицитом и повышать престиж рабочих профессий.

«У нас сейчас в России два главных ресурса: ресурс внимания и кадровый, за который все борются, и он ограничен», — заявила гендиректор АНО Софья Малявина.

Стороны планируют работать с молодежью, в том числе информационно. В рамках программы «Профессионалитет» компании помогут студентам разных уровней образования строить карьерные треки и информировать о возможностях профессионального развития.

«Для нас важны молодые люди — те, которые приходят первый раз, те, которые хотят что-либо делать либо по найму, либо начинать какой-то новый бизнес», — подчеркнул старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

В первую очередь, по его мнению, необходимо дать прозрачный доступ как работодателей к соискателям, так и наоборот. Кроме того, площадки планируют дать понять молодежи, что рабочие профессии — это престижно.

По данным аналитиков, сегодня рынок нуждается в специалистах по пищевой промышленности, строительству и складской логистике. А больше всего вакансий — на Дальнем Востоке. Поэтому партнеры будут рассказывать на своих площадках о карьерных возможностях в регионе, а также о льготах и других мерах государственной поддержки.