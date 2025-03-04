Python стал самым популярным языком программирования на «Цифровом марафоне»

Python признан самым популярным языком программирования среди участников всероссийского конкурса «Цифровой марафон», организованного Сбером, «Школой 21» и Нетологией. Об этом сообщил « Сiбдепо ».

Около половины зарегистрированных выбрали Python для выполнения конкурсных заданий. Второе место занимает Java, а третье — современный язык программирования C#. Конкурс направлен на проверку и улучшение уровня знаний в области информационных технологий. Участвовать могут все желающие старше 18 лет независимо от опыта работы в IT-сфере.

Состязание проводится в трех категориях: «Новичок» — для начинающих, «Исследователь» — для участников с базовыми знаниями, «Эксперт» — для профессионалов. Регистрация на марафон продолжается.