Путина попросили присвоить Уссурийску звание «Город трудовой доблести»

Депутаты Законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Приморья.

«Депутаты поддержали предложение главы и жителей города и приняли обращение к президенту с ходатайством о присвоении почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ городу Уссурийску, — отметили в пресс-службе.

Вице-спикер регионального парламента Джамбулат Текиев отметил, что документы для присвоения звания получили положительное экспертное заключение Российской академии наук и соответствуют всем необходимым требованиям.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив производство гражданской и военной продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом самоотверженность и массовый трудовой героизм.