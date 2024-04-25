Путин заявил об отсутствии пересмотра приватизации в России | 360°

Общество 25 апреля 2024, 17:28 Путин заявил об отсутствии пересмотра приватизации в России Путин: речь о пересмотре приватизации в России не идет РИА «Новости»

Читать 360 в

Речи о пересмотре приватизации в России не идет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Изъятие, по словам главы государства, происходит только в случае прямого ущерба безопасности страны.

Президент обратил внимание, что в последнее время правоохранители возбудили несколько дел по возврату в госсобственность некоторых активов.

Реклама

«Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече», — указал Путин.

По словам президента, случаи, когда может происходить изъятие, связаны с действием или бездействием собственников предприятий, имущественных комплексов, которые могут нести прямой ущерб безопасности России и ее национальным интересам.