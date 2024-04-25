Путин заявил о продолжающейся дебюрократизации в России | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:56 Путин заявил о продолжающейся дебюрократизации в России Путин: дебюрократизация продолжается, но проблем у бизнеса еще достаточно РИА «Новости»

Читать 360 в

Власти России будут продолжать последовательную работу над тем, чтобы юрисдикция РФ была глобально конкурентоспособной. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда РСПП.

Отдельно он отметил положение дел бизнеса, указав, что процессы по дебюрократизации продолжаются.

Реклама

«Проблем у предпринимателей еще достаточно, хотя идет работа над дебюрократизацией», — указал глава государства.

Также Путин обратил внимание на работу по будущей модернизации системы налогообложения. Правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, регионами и парламентом обсуждают параметры изменений и готовят предложения.

«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки», — подчеркнул президент.

Также это должно стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные и кадровые проекты.