Путин заявил о гордости за вклад Дагестана в борьбу с террористами

Путин: мы гордимся вкладом Дагестана в борьбу с международным терроризмом

Россия искренне гордится вкладом дагестанцев в борьбу с международным терроризмом, а также их сегодняшними подвигами в ходе СВО, заявил президент Владимир Путин. Телеграмму жителям республики опубликовали на сайте Кремля .

«В сентябре 1999 года в жестоких боях были разгромлены банды международных террористов, вероломно вторгшихся на территорию Республики Дагестан», — напомнил президент.

Тогда, по его словам, проявились лучшие качества многонационального народа страны: ополченцы республики вместе с солдатами и офицерами вооруженных сил и добровольцами из многих регионов России встали на пути врага.

«И конечно, особо отмечу значимую роль в укреплении мира и согласия в Дагестане, сохранении территориальной целостности страны Магомедали Магомедовича Магомедова», — добавил Путин.

Магомедов возглавлял республику в те переломные дни. Президент добавил, что всегда будет помнить встречи с этим выдающимся человеком.

«Убежден, что <…> мы и впредь будем достойно решать ответственные задачи на благо Отечества», — заключил он.