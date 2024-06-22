Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Александровском саду.

В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов, отметили в пресс-службе Кремля. Цветы к Вечному огню также возложил глава Минобороны Андрей Белоусов.

В министерстве ранее сообщили об отправке частиц Вечного огня из Москвы для мемориальных комплексов Луганской и Донецкой народных республик в День памяти и скорби.

Церемонию передачи Вечного огня провели на мемориальных комплексах «Саур-Могила» в ДНР и «Острая могила» в ЛНР. Во время акции военнослужащие зажгли памятные свечи в честь погибших героев Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы к обелискам комплекса, добавили в Минобороны.