Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина

Президент России Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига погибших в 2000 году псковских десантников 1 марта позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства в личной беседе с матерью офицера пообещал, что Россия навсегда запомнит подвиг ее сына и сослуживцев.

«В ходе разговора Владимир Путин еще раз дал высочайшую оценку подвигу героев и сказал, что этот подвиг в нашей стране не забудут никогда», — добавил он.

Песков отметил, что Лидия Ивановна поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается удовлетворением различных запросов семей погибших и координацией помощи, делает это добровольно и уже очень долгое время.

В ходе контртеррористической операции под Аргуном бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка под руководством командира батальона Евтюхина вступили в неравный бой с крупным незаконным вооруженным формированием. Офицер получил несколько ранений, но продолжил командовать боем и вызвал огонь артиллерии на себя.