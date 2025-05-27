Путин раскритиковал россиян, которые делают предложение руки и сердца через «Госуслуги»

Путин призвал делать предложения руки и сердца лично, а не через «Госуслуги»

Предлагать женщине вступить в брак следует лично, а не через портал «Госуслуги». Об этом во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил президент Владимир Путин.

«Чтобы время сэкономить — это не плохо. Но вообще-то такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, и испытывая определенные эмоции», — подчеркнул он.

Таким образом глава государства прокомментировал доклад вице-президента ПАО «Ростелеком» Дмитрия Огуряева о «Госуслугах». По мнению куратора портала, молодые люди читают романтичным делать предложение руки и сердца через сайт.

Ранее президент рассказал о своем опыте посадки картофеля. Он признался, что к огородничеству его приобщал отец. По мнению Путина, выращивание картофеля — непростая работа, так как клубни необходимо не только посадить, но и должным образом за ними ухаживать.