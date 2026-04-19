Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Виталию Игнатенко

Гендиректору присвоили звание за выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, искусства и культуры, а также особые заслуги перед государством, говорится в указе российского лидера.

Игнатенко возглавляет ОТР с 2021 года и развивает просветительское вещание. До этого он работал в «Комсомольской правде» и более 20 лет возглавлял ТАСС.

В 2008 году Игнатенко стал послом Доброй воли ЮНЕСКО. Этот ранг присваивается исключительно профессионалам своего дела. На должности заместителя главы правительства Виктора Черномырдина, он вел переговоры с афганскими повстанцами с целью освобождения российских летчиков из Кандагара, а также курировал прессу.