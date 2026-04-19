Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Виталию Игнатенко
Президент Владимир Путин удостоил генерального директора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко званием Героя Труда. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Гендиректору присвоили звание за выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, искусства и культуры, а также особые заслуги перед государством, говорится в указе российского лидера.
Игнатенко возглавляет ОТР с 2021 года и развивает просветительское вещание. До этого он работал в «Комсомольской правде» и более 20 лет возглавлял ТАСС.
В 2008 году Игнатенко стал послом Доброй воли ЮНЕСКО. Этот ранг присваивается исключительно профессионалам своего дела. На должности заместителя главы правительства Виктора Черномырдина, он вел переговоры с афганскими повстанцами с целью освобождения российских летчиков из Кандагара, а также курировал прессу.