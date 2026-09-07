Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин в понедельник присвоил имя Ахмата Кадырова железнодорожной станции Грозный. Указ главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с пунктом указа „О присвоении географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством“ постановляю: присвоить железнодорожной станции Грозный имя А. А. Кадырова», — говорится в тексте документа.

Указ Путина вступил в силу со дня подписания, 7 сентября.

Российский лидер 23 августа выступал с обращением в связи с 75-летием со дня рождения первого руководителя Чечни Ахмата Кадырова. Путин указывал на его большой вклад в объединение народа республики в 1990-е годы.

Президент также подчеркивал, что Кадыров взял на себя колоссальную ответственность, когда Чечня «лежала в руинах».