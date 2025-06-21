Путин поздравил победителя ЧМ по дзюдо
Путин поздравил победителя чемпионата мира по дзюдо Тасоева
Президент Владимир Путин поздравил дзюдоиста Инала Тасоева с золотой медалью чемпионата мира. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю Вас с настоящим большим триумфом. Вы отлично выступили на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, продемонстрировали великолепную подготовку и победный настрой. Убедительно доказали, что достойны самой высокой награды», — отметил президент.
Кроме того, Путин пожелал Тасоеву новых спортивных успехов и всего наилучшего.
Напомним, чемпионат мира по дзюдо прошел в Будапеште. Спортсмен стал первым в весовой категории более 100 килограммов. Всего по итогам турнира российские спортсмены получили пять наград: три золотые и две бронзовые. В 2023 году дзюдоисты выиграли лишь две медали.