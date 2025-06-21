Путин поздравил победителя ЧМ по дзюдо

Путин поздравил победителя чемпионата мира по дзюдо Тасоева

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин поздравил дзюдоиста Инала Тасоева с золотой медалью чемпионата мира. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю Вас с настоящим большим триумфом. Вы отлично выступили на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, продемонстрировали великолепную подготовку и победный настрой. Убедительно доказали, что достойны самой высокой награды», — отметил президент.

Кроме того, Путин пожелал Тасоеву новых спортивных успехов и всего наилучшего.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо прошел в Будапеште. Спортсмен стал первым в весовой категории более 100 килограммов. Всего по итогам турнира российские спортсмены получили пять наград: три золотые и две бронзовые. В 2023 году дзюдоисты выиграли лишь две медали.

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