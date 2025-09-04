Путин поздравил игру «Что? Где? Когда?» с 50-летием

Президент России Владимир Путин поздравил «Что? Где? Когда?» с 50-летием. Телеграмму от главы государства с поздравлением создателям, участникам и зрителям телеигры опубликовали на сайте Кремля .

«Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели — продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что поклонники всегда ценили игру за зрелищность, прочные традиции и особую атмосферу в интеллектуальном клубе, и пожелал причастным новых успехов.

Игра, созданная Владимиром Ворошиловым, начиналась как семейная викторина. В первом ее выпуске соревновались две семьи — Ивановых и Кузнецовых. Современный формат она обрела позже. Примечательно, что первым официальным ведущим игры стал Александр Масляков, поскольку самому Ворошилову в то время было запрещено появляться в кадре. Имя создателя впервые упомянули только в 1980 году.

Среди первых участников игры были нынешний депутат Государственной думы Вячеслав Никонов, а также известный кинопродюсер Андрей Каморин.

Первую Хрустальную сову вручили в 1984 году, ее обладателем стал Нурали Латыпов.

С 1990 года съемки проходят в Охотничьем домике в столичном Нескучном саду. Кроме того, именно тогда у игры появился музыкальный символ — цитата «Что наша жизнь? Игра!» из оперы Чайковского «Пиковая дама».

В 1995 году, к 20-летию игры, избрали первого магистра — им стал Александр Друзь. Позже этого же звания удостоили Максима Поташева (2000 год), Виктора Сиднева (2005), Андрея Козлова (2008) и Елизавету Овдеенко (2018).

Ворошилов ушел из жизни 10 марта 2001 года. С тех пор бессменным ведущим игры является Борис Крюк.

В честь 50-летия «Что? Где? Когда?» по Сокольнической линии московского метро запустили именной состав, который будет ходить до марта следующего года.