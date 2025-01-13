Путин потребовал не обделять создателей российских вакцин при распределении прибыли

Президент России Владимир Путин напомнил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву о важности справедливого распределения прибыли от продаж отечественных вакцин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Помните, мы с вами говорили — я просил, чтобы разработчики этих препаратов, таких нужных и для нашей страны, и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов», — сказал Путин.

Он поинтересовался у Дмитриева, удалось ли разработать схему, при которой создатели вакцин получают средства не только для «личного потребления», но и для развития своей деятельности. Глава РФПИ ответил утвердительно и привел в пример механизм с вакциной «Спутник».

«Да, безусловно. <…> Ведущие группы института Гамалеи получили очень значимые средства лично. Также с любой проданной вакцины часть уходила именно институту Гамалеи на их разработки», — пояснил он.

В декабре 2024 года в России зарегистрировали обновленную версию вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен для профилактики заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции.