Путин потребовал не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей | 360°

Общество 25 апреля 2024, 17:52 Путин потребовал не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей Путин: беспредел в вопросах изъятия детей из семьи недопустим РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин потребовал не допускать беспредела в вопросах изъятия детей из семьи. Эту тему глава государства поднял, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Эта тема очень тонкая и чувствительная, указал он. Никакого беспредела в этом вопросе, по его словам, допускать ни в коем случае нельзя.

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«Если там к завтраку не дают свежевыжатый апельсиновый сок, это не повод, чтобы ребят из семьи забирали. Главное — это не апельсиновый сок, а любовь к ребенку», — подчеркнул президент.

По оценке главы государства, смотреть нужно именно на эту суть. При этом он обратил внимание, что бывают ситуации, когда детей, действительно, лучше забрать. Например, если ребенок живет в семье, где родители сильно пьют.

«Зачем с какими-то алкоголиками жить и страдать ежедневно. Это тонкая вещь. Здесь нужно проводить соответствующую политику», — заключил Путин.