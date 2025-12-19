Путин посоветовал россиянам класть трубку при общении с мошенниками

Если позвонившие по телефону люди начинают говорить о деньгах, следует сразу класть трубку. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он прокомментировал активизацию телефонных мошенников в России.

«Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку, сразу же», — посоветовал глава государства.

Президент добавил, что россиянам не следует говорить аферистам ни одного слова. Чтобы не попасться на крючок к злоумышленникам, он также рекомендовал не забывать о личной осторожности.

По его словам, по мере увеличения возможностей использования различных технических средств мошенники будут совершенствовать свои инструменты и придумывать новые схемы обмана.

