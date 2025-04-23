Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области пациентом фельдшера

Президент России Владимир Путин посмертно наградил фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, которого в Иркутской области убил пациент-вахтовик. Указ об этом разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Погибшему фельдшеру присвоили медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

В ноябре 2024 года Печелатов в составе бригады скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы приехал на вызов в один из вахтовых поселков. Медик осмотрел пьяного пациента и решил отвезти его в больницу.

По дороге туда мужчина затеял конфликт и ударил фельдшера ножом в грудь. Спасти пострадавшего не удалось — он скончался до приезда в клинику.

Преступника задержали. Против него завели уголовное дело.