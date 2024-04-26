Путин поделился ожиданиями от участников программы «Время героев» | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:29 Путин поделился ожиданиями от участников программы «Время героев» Путин: участники программы «Время героев» достойно проявят себя в работе РИА «Новости»

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Специальная кадровая программа по подготовке к гражданской работе участников специальной военной операции «Время героев» уже начала действовать. Выпускники достойно проявят себя на будущих должностях. Об этом на встрече с членами Совета законодателей России при Совете Федерации заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что ожидает назначения бывших солдат и офицеров, проявивших себя в ходе специальной военной операции, на крупные должности.

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«Показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах», — заявил Путин.

О запуске программы «Время героев» для подготовки вернувшихся со спецоперации военных к гражданской работе президент объявил в ходе послания Федеральному собранию. Заявки на обучение принимают от военных с высшим образованием и управленческим опытом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что большое количество желающих стать участником программы показало ее востребованность. Он подчеркнул, что это только начало развития новой системы кадров.