Путин оценил решение жилищного вопроса в России

У России есть все необходимое, чтобы решить основные жилищные вопросы. Об этом на встрече с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил президент Владимир Путин.

По его словам, вопросы жилья — одни из ключевых в жизни каждой семьи, человека и гражданина. Одни из самых чувствительных вопросов, от решения которых зависит социальное самочувствие и благосостояние граждан России.

«У нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались, ни в царские, ни в советские времена. Все для этого есть — технологии, раскрученные производства строительных материалов, наука, организация хорошая», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что есть много вопросов, требующих решения, как и финансовых, так и организационных, но в последние годы в отрасли проделана серьезная работа.

Ранее Путин спрогнозировал «небольшое сжатие» объемов ввода жилья в России.