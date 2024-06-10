Путин обратил внимание на содержание осужденных в колониях
Путин призвал обеспечить заключенным в тюрьмах человеческие условия
Осужденным в колониях следует обеспечить нормальные условия. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, его процитировала пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что в российских тюрьмах «нужно еще многое сделать» и нельзя забывать о материальных вложениях для улучшения условий.
«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — подчеркнул он.
Москалькова согласилась с Путиным по этому вопросу. Омбудсмен добавила, что она зафиксировала улучшения в колониях Ростовской и Костромской областей. По ее словам, в тюрьмах сделали ремонт и улучшили условия содержания осужденных.
Ранее Москалькова заявила, что аппарат омбудсмена запустил горячую линию для урегулирования вопросов, связанных с судьбой военнослужащих. Она указала, что россияне оставили множество обращений по пропавшим без вести и пленным.