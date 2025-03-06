Путин назвал полет Терешковой воплощением любви к Родине

Полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой к звездам является «зримым воплощением любви к Родине». Такое заявление в поздравлении депутата с днем рождения сделал президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля .

«Вы всегда с честью решали поставленные задачи на самых сложных, ответственных направлениях работы. Ваш легендарный, исторический полёт к звёздам, востребованная общественная, законотворческая деятельность — зримое воплощение любви к Родине, преданности избранному делу», — сказал он.

Российский лидер пожелал Терешковой «доброго здоровья, успехов и всего наилучшего».

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Она стала первая в мире женщиной-космонавтом и полетела в космос на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года. На орбите летчица провела почти трое суток. Сейчас Терешкова работает депутатом Госдумы и входит в Высший совет партии «Единая Россия».

В 2023 году, к 60-летию полета Терешковой в космос, президент Владимир Путин вручил ей орден Гагарина. Она получила награду за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность во время исторического пилотируемого полета. Глава государства также поблагодарил Валентину Терешкову за плодотворную научную и общественную работу.