Путин назвал День Победы священным для всех россиян | 360°

26 апреля 2024, 15:44
Путин назвал День Победы священным для всех россиян
День Победы — праздник, священный для всех жителей России. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на заседании Совета законодателей.
«Хочу поздравить вас всех с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днем Победы», — подчеркнул глава государства.
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Также Путин пожелал всем присутствующим успехов в предстоящей масштабной работе в интересах России и жителей страны.
«Рассчитываю на продолжение самого тесного партнерского взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями в местных органах власти», — указал президент.
Заседание Совета законодателей прошло в преддверии Дня российского парламентаризма. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом дворце Санкт‑Петербурга.
День Победы 9 мая
Владимир Путин
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