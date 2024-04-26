Путин назвал День Победы священным для всех россиян | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:44 Путин назвал День Победы священным для всех россиян РИА «Новости»

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День Победы — праздник, священный для всех жителей России. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на заседании Совета законодателей.

«Хочу поздравить вас всех с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днем Победы», — подчеркнул глава государства.

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Также Путин пожелал всем присутствующим успехов в предстоящей масштабной работе в интересах России и жителей страны.

«Рассчитываю на продолжение самого тесного партнерского взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями в местных органах власти», — указал президент.

Заседание Совета законодателей прошло в преддверии Дня российского парламентаризма. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом дворце Санкт‑Петербурга.