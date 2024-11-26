Путин дал наставления участникам форума «Дигория» в Подмосковье

Шестой Всероссийский форум «Дигория» стартовал на территории Мастерской управления «Сенеж» 26 ноября. Талантливые молодые ученые социально-гуманитарного профиля и практики общественно-политической сферы представят свои проекты, направленные на создание инициатив, которые способны улучшить жизнь российского общества.

К участникам обратился президент Владимир Путин. Он назвал программу форума впечатляющей и добавил, что молодых ученых ждет «палитра серьезных, интересных мероприятий».

«Убежден, что именно в таких творческих, научных аудиториях, жарких спорах и дискуссиях рождаются свежие, нестандартные замыслы и инициативы, предлагаются новые подходы к проблемам, находящимся на острие общественного внимания», — отметил глава государства.

Участников разделили на пять групп: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», а также «Политическое образование и гражданское просвещение». Каждую возглавили руководители ведущих исследовательских центров, представители администрации президента, политологи и другие эксперты.

Глава платформы «Дигория», гендиректор АНО «Институт гуманитарных программ» Заурбек Хугаев назвал главной миссией форума объединение интеллектуального потенциала молодых ученых на благо России.

«И самое правильное, что вы можете сделать за эти пять дней, — вынести из общения с ними максимальное количество ценной информации», — добавил Хугаев.

В ходе мероприятия открылись Ассесмент-центр и Карьерный центр Polit.Job. Благодаря им молодые специалисты проводят собеседования с потенциальными работодателями и проводят диагностику уровня своих знаний.

Организаторами форума выступили Росмолодежь и АНО «Экспертный институт социальных исследований». Мероприятие завершится 1 декабря.