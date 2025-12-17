«Путеводная звезда»: четверть россиян хотели бы встретить 2026 год в Москве

Аналитики ежегодной туристической премии правительства Москвы «Путеводная звезда» узнали, как жители России представляют себе идеальный Новый год. В опросе участвовали более 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет из крупных городов страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования.

Каждый третий участник (34%) мечтает встретить новогоднюю ночь в компании друзей, четверть опрошенных — в кругу семьи, а 22% хотят собрать вместе и друзей, и родных.

Специалисты отметили, что 31% россиян хочет заказать блюда для праздничного стола из ресторана или через кейтеринг. Одним из популярных желаний стал новогодний отпуск по России — его рассматривает каждый пятый участник опроса (20%). При этом 25% респондентов хотели бы встретить 2026 год в Москве.

Аналитики выяснили, что идеальными атрибутами столичного Нового года россияне считают шикарные рестораны (24%), проживание в пятизвездочном отеле (23%) и билет на «Щелкунчика» в Большом театре (20%). Кроме того, для 23% опрошенных утро 1 января должно начинаться с завтрака в ресторане.