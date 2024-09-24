«Путеводная звезда»: Большой театр и музей «Гараж» в Москве пользуются популярностью у туристов

Почти половина жителей регионов приезжают в российскую столицу хотя бы раз в год. Какие локации в городе туристы посещают чаще всего, показало исследование в рамках премии «Путеводная звезда». Об этом сообщила « Газета.ru ».

В список популярных мест попали Красная площадь, Большой театр и Третьяковская галерея. Кроме того, интерес у туристов вызывают музей современного искусства «Гараж» и Музей космонавтики.

В список известных у путешественников достопримечательностей также попали парк «Зарядье», памятник «Рабочий и колхозница», Пушкинский музей.