Путевки в коммерческие детские лагеря на лето подорожали на 15-25%

В 2026 году стоимость путевок в коммерческие детские лагеря возросла на 15-25%. Однако спрос на них значительно превысил прошлогодние показатели, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В Московской области минимальная стоимость путевки составляет 70 тысяч рублей, а средняя цена — около 85 тысяч.

В Ленобласти за 21 день отдыха просят от 78 тысяч рублей, но есть и более дорогие варианты за 80-90 тысяч. В Нижегородской области цены варьируются от 53 до 72 тысяч, а в Краснодарском крае — от 68 до 100 тысяч рублей за 21 день.

Директор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова отметила, что интерес к путевкам остается высоким, несмотря на повышение цен.

«Продажи начались в январе–феврале. Интерес у родителей к этому виду отдыха есть, хотя они в основном приобретают путевки в лагеря рядом с домом», — сказала она.

Ранее в детских лагерях внедрили единую программу воспитательной работы.