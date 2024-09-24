Путешественник Конюхов рассказал о встрече с амурским тигром в лесу Приморского края
Писатель и путешественник Федор Конюхов встретил дикого амурского тигра на лесном маршруте в Приморском крае. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на его Telegram-канал.
Известно, что Конюхов столкнулся со зверем ночью во время конной экспедиции по следам Владимира Арсеньева, исследователя Дальнего Востока.
«Нашли в лесу вот такую красивую кошку», — подписал соответствующий ролик путешественник.
По его словам, при встрече с путником амурский тигр проявил спокойствие и бесстрашие.
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