«Пункты добрых дел» для сбора помощи нуждающимся откроют в ПВЗ Ozon

Благотворительный проект «Пункты добрых дел» запустит российский маркетплейс Ozon по всей России. В отмеченных специальными стикерами пунктах выдачи заказов (ПВЗ) клиенты могут смогут купить электронный сертификат по QR-коду или оставить вещи в специальных контейнерах для сбора, которые отправят в благотворительные фонды.

Можно пожертвовать одежду, аксессуары, товары для спорта, хобби и творчества, игрушки, текстиль посуду и товары для животных.

В тестовом режиме проект «Пункты добрых дел» прошел в 13 ПВЗ в Москве и Московской области. Там установили пункты для сбора одежды подопечных фонда «Второе дыхание». В рамках работы клиенты и владельцы пунктов принесли более 70 тонн вещей.

После такого успеха Ozon решил распространить проект на всю Россию, где сегодня работают 75 тысяч пунктов выдачи заказов.

ПВЗ уже стали частью повседневной жизни многих россиян и местами встреч жителей. Владельцы обустраивают территории вокруг точек, приглашают соседей на праздничные мероприятия. Включение их в благотворительный проект — закономерный шаг.

Для клиентов «Пункты добрых дел» дадут возможность принять участие в сборе помощи, а для владельцев ПВЗ упростят сбор пожертвований.

От проекта выиграют и благотворительные фонды через привлечение внимания к актуальным проблемам, с которыми сегодня сталкиваются нуждающиеся в помощи.

Новый проект маркетплейс запустил в рамках своей благотворительной программы «Ozon Забота», которая за четыре года существования собрала для более чем 230 благотворительных фондов свыше 192 миллионов рублей и направила 170 тысяч различных товаров.