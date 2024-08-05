Пульмонолог Пальман: ароматические свечи вредны для людей с бронхиальной астмой

Ароматические свечи нужно с осторожностью использовать людям с бронхиальной астмой, индивидуальной непереносимостью компонентов. Об этом рассказал пульмонолог Александр Пальман в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В воске могут содержаться «вредные субстанции», если товар не сертифицирован. Специалист посоветовал проверять характеристики изделия перед применением.

«Основная проблема — когда свеча используется, мы это вдыхаем. Если это куплено непонятно где и это несертифицированный продукт, то там элементарно могут оказаться вредные субстанции. Невозможно предсказать, какие. При подпольном изготовлении в них может оказаться все что угодно», — пояснил Пальман.

Специалист добавил, что если это сертифицированный товар, то вреда от него не будет, если не жечь свечи в большом количестве в маленьком помещении.

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