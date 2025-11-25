Пульмонолог Гамбарян сообщила, что привыкание к электронным сигаретам формируется всего за полгода

В России растет обеспокоенность по поводу психологической зависимости от вейпов. По словам пульмонолога Маринэ Гамбарян, электронные сигареты могут вызвать зависимость гораздо быстрее, чем обычные. Если привыкание к традиционным сигаретам формируется за щесть-восемь лет, то к электронным — всего за полгода, написало ИА НСН .

Она подчеркнула опасность вейпов: «Электронные сигареты мешают оздоровлению нации». Она также отметила, что молодежь все чаще выбирает электронные сигареты, а не традиционные. Для решения проблемы предлагается запретить не только продажу вейпов, но и их ввоз, оборот и производство.

С весны текущего года в России запрещено курение вейпов в общественных местах. Более 40 стран уже ввели полный запрет на продажу таких устройств, согласно данным ВОЗ. С 1 марта 2026 года вейпы уберут из торговых точек на остановках общественного транспорта — за нарушение магазины лишатся лицензии на продажу табака.

Независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов заявил, что ограничение доступа для несовершеннолетних в специализированные точки продажи табака не решит проблему курения среди подростков.